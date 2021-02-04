Симоньян пригласила на работу сотрудников запрещенных украинских телеканалов

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян пообещала трудоустройство сотрудникам лишенных лицензий «каналов Медведчука».

Так, в микроблоге в Twitter пропагандистка из «Раша тудей» предложила присылать резюме «всем журналистам, технарям, операторам».

«Как там говорил незабываемый «голубь ватного мира» Сивохо: «Консервы вскрылись! Баночки лопнули! Хоть, как по мне, эти проклятые консервы давным-давно всем известны», — так прокомментировал заявление Симоньян бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, выложивший на своей страничке в соцсетях сканы с предложениями Симоньян.

Напомним, что президентским указом было введено в действие решение украинского Совбеза о блокировки трех телеканалов, принадлежащих соратнику политика из ОПЗЖ Виктора Медведчука Тарасу Козаку.

Недавно Симоньян побывала на временно оккупированных территориях Донбасса и заявила, что Россия должна забрать их «домой». Правда, в российском МИДе это назвали «личной точкой зрения» пропагандистки.

Фото из Википедии.

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