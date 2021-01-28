28.08 / 28.26 33.82 / 34.21
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

У Лаврова открестились от заявления Симоньян о присоединении украинского Донбасса к России

23:12 28 января 2021
симоньян

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян побывала в оккупированном Донецке и предложила России «забрать Донбасс домой». На эти выступления оперативно отреагировали в российском МИД. Спикер Мария Захарова тут же объявила, что высказывания Симоньян — «ее личная точка зрения», а остальным учитывать это мнение не обязательно. Об этом было заявлено в эфире телеканала Дождь.

Представитель российского МИД более чем прозрачно намекнула, что Россия не поменяла отношение к оккупированному Донбассу и присоединять никого не будет. Также в ведомстве Сергея Лаврова напомнили, что Симоньян не является ни госслужащим, ни чиновником, а значит, озвучивает не государственную, а свою личную точку зрения.

Напомним, на форуме «Русский Донбасс» в оккупированном Донецке главари «ДНР» и «ЛНР» объявили, что собираются взять под контроль весь Донбасс. Что касается отношений с Россией, то участники форума из Донецка и Луганска осторожно говорили об «усилении» и «интенсификации» связей. Гостья из России Маргарита Симоньян во время торжественной речи высказалась более прямо. По ее мнению, раз люди на Донбассе хотят в Россию, то России надо их «забрать домой».

226

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Александр Усик

Назван впечатляющий гонорар Усика в поединке за временный чемпионский титул

Эвелину Бледанс

Наталья Могилевская предостерегла Эвелину Бледанс от превращения в мужчину

семья Тони Матвиенко

Тоня Матвиенко показала свою знаменитую мать в купальнике

Михаил Заливако

«Будет секс и не с одной»: новый «Холостяк» взбудоражил сеть

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер