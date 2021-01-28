У Лаврова открестились от заявления Симоньян о присоединении украинского Донбасса к России

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян побывала в оккупированном Донецке и предложила России «забрать Донбасс домой». На эти выступления оперативно отреагировали в российском МИД. Спикер Мария Захарова тут же объявила, что высказывания Симоньян — «ее личная точка зрения», а остальным учитывать это мнение не обязательно. Об этом было заявлено в эфире телеканала Дождь.

Представитель российского МИД более чем прозрачно намекнула, что Россия не поменяла отношение к оккупированному Донбассу и присоединять никого не будет. Также в ведомстве Сергея Лаврова напомнили, что Симоньян не является ни госслужащим, ни чиновником, а значит, озвучивает не государственную, а свою личную точку зрения.

Напомним, на форуме «Русский Донбасс» в оккупированном Донецке главари «ДНР» и «ЛНР» объявили, что собираются взять под контроль весь Донбасс. Что касается отношений с Россией, то участники форума из Донецка и Луганска осторожно говорили об «усилении» и «интенсификации» связей. Гостья из России Маргарита Симоньян во время торжественной речи высказалась более прямо. По ее мнению, раз люди на Донбассе хотят в Россию, то России надо их «забрать домой».

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