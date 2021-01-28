Вылитый Дональд Трамп: фотопортрет акулы произвел сенсацию в сети

В сети стал вирусным портрет трехметровой лимонной акулы, которую подводный фотограф Таннер Манселл снял у берегов Флориды еще в 2019 году, но недавно снова опубликовал в соцсетях.

Пользователи сочли, что морская хищница выглядит поразительно похожей на 45-го президента США Дональда Трампа, недавно покинувшего Белый дом.

«Выглядит очень страшной, но, когда подумаешь о Трампе, становится смешно», «Я хочу заранее извиниться перед акулой, но она очень похожа на Трампа», «Я один тут разглядел прическу Трампа?» — писали в комментариях.

Как пишет издание The Sun, сам 27-летний фотограф говорит, что раньше не улавливал сходства и был удивлен множеством комментариев на эту тему. Но потом понял, что люди правы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ухе собаки нашли портрет Трампа — сеть удивило фото.





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