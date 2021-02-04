Илон Маск «запустил в космос» новую валюту: что такое DOGE

Американский бизнесмен Илон Маск, назвавший криптовалюту dogecoin «криптой для людей», спровоцировал ее резкий рост — порядка 80 процентов.

«Не нужно быть гигачадом (интернет-мем, фото мускулистого мужчины. — Авт.), чтобы владеть», — написал Маск в Twitter.

Один из своих твиттов Маск проиллюстрировал стилизованным кадром из мультифильма «Король лев», разместив на нем свое фото и фото «догги».

В комментариях под одним из постов бизнесмена выложили данные о резком росте курса этой криптовалюты.

Dogecoin is the peoples crypto — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021

Согласно Википедии, Dogecoin (DOGE) — криптовалюта, названнаяа в честь интернет-мема Doge. Один из авторов — айтишник Билли Маркус. Криптовалюту предстауили 8 декабря 2013 года, а на конец 2014 года в обороте находилось 98 млрд DOGE.

Напомним, что на этой неделе частная американская компания SpaceX Илона Маска произвела тестовый запуск космического корабля Starship. Модель-прототип SN9 поднялась на высоту 10 км, после чего вернулась в точку старта, однако ракета при посадке разбилась.

Фото из Википедии.

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