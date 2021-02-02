Испытания космического корабля Starship компании Илона Маска завершились неудачной посадкой

Во вторник, 2 февраля, частная американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, произвела тестовый запуск космического корабля Starship. Модель-прототип SN9 поднялась на высоту 10 км, после чего вернулась в точку старта. Однако ракета при посадке разбилась.

На видео, которое транслировалось компанией SpaceX онлайн, видно, что SN9 не смог сбросить скорость и выровняться.

Полет продлился шесть минут и 26 секунд. «Полет прошел номинально. Наша первейшая задача — продемонстрировать контроль над кораблем на дозвуковой скорости. Нужно лишь немного поработать над посадкой. Напоминаем: это всего лишь тест-полет. Мы получили много хорошей информации для анализа», — говорится в сообщении SpaceX.

До этого компания Маска проводила испытания модели SN8. Это было 9 декабря 2020 года. Аппарат также разбился при посадке.

Оба прототипа были построены из нержавеющей стали. В перспективе Starship, как утверждают инженеры SpaceX, может совершать полеты на Луну и Марс. Корабль будет способен брать на борт большое количество различных грузов и до 100 человек!

В компании всячески подчеркивают, что испытывают прототипы будущего корабля. И подобные «посадки» в порядке вещей. Собирается информация о работе отдельных узлов корабля, а также двигателей.

SN9 был соответствовал высоте 15-этажного дома.

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