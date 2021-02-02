Резкое заявление Меган Маркл озадачило Букингемский дворец

Резкое заявление Меган Маркл, сделанное ею по поводу правок, внесенных в свидетельство о рождении ее сына Арчи, озадачило Букингемский дворец.

В официальном заявлении жены принца Гарри говорилось, что все изменения, в том числе и устранение из документа 2019-го года имени матери ребенка, были «продиктованы дворцом». Меган об этом не просила. И оскорбительно предполагать, будто бы она по собственному желанию захотела остаться «безымянной» в свидетельстве о рождении собственного ребенка.

Как сообщает издание Daily Express, источник в Букингемском дворце заявил, что при дворе «сбиты с толку». Вскоре после свадьбы с принцем Гарри в мае 2018 года его супруга, урожденная Рэйчел Меган Маркл (которая начала использовать в качестве основного свое второе имя, начиная карьеру актрисы), официально сменила имя на «Меган, Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская». Теперь именно так ее называют в официальных документах — в том числе и в ее паспорте.

После рождения Арчи 6 мая 2019 года в свидетельстве о рождении мать указывалась, как «Рэйчел Меган, Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская».

«Дворец ничего не диктовал. Эту поправку внесли сотрудники их бывшего офиса в Кенсингтонском дворце, а руководство Букингемского дворца просто было в курсе», — сообщил инсайдер.

Другой источник подтвердил, что дворец не имеет к этому никакого отношения: «Свидетельство о рождении было изменено бывшим офисом герцога и герцогини, чтобы обеспечить соответствие имени и титула герцогини Сассекской другим частным документам».

Во дворце также отметили, что заявление герцогини Сассекской было «несколько неудачным» по тону и формулировкам.

«ФАКТЫ» также писали, что принц Гарри выиграл в суде дело против СМИ, обвинивших его в уклонении от обязанностей.

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