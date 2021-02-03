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Мир

«Обязательно досмотрите до танца»: Дудь провозгласил новый гимн происходящего в РФ

11:22 3 февраля 2021
силовики разгоняют протесты

На фоне произвола, происходящего в России, известный журналист и блогер Юрий Дудь предлагает посмотреть клип артиста из Чувашии.

Дудь отмечает, что трек «Браслеты» был написан еще в относительно спокойное время — осенью 2020 года, но похоже, автор предвидел то, что сегодня творит российская власть.

Фолловеры Дудя разделяют его отношение к происходящему в России и поддерживают Алексея Навального. Они также благодарят блогера за смелость публично высказать свою позицию.

Напомним, Дудь, который поддержал протесты в защиту Алексея Навального, считает, что в России законом может стать «любая дичь», которая коснется каждого, а людям остается либо промолчать, либо выйти на протестные акции.

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