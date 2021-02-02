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100-летний британец Том Мур, собравший 45 миллионов долларов для медиков, умер от ковида

18:56 2 февраля 2021
Том Мур

100-летний британский ветеран Том Мур, который ранее собрал, как сообщает CNN, почти 45 миллионов долларов для медиков, был провозглашен национальным героем и произведен в рыцари королевой Елизаветой II, скончался в больнице. Об этом было объявлено на его странице в Twitter.

Сэр Томас был госпитализирован с пневмонией, вызванной коронавирусом. Он получал тысячи пожеланий выздоровления со всех концов страны. Однако свою последнюю битву, с ковидом, ветеран Второй мировой войны выиграть не смог.

В Букингемском дворце сообщили, что королева послала личные соболезнования родным умершего.

В апреле прошлого года капитан Том Мур начал ходить кругами на ходунках по садику возле своего дома, объявив сбор пожертвований в пользу медицинских работников, сражающихся с пандемией. И, вдохновив соотечественников, собрал огромную сумму.

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