100-летний ветеран Том Мур, собравший 40 миллионов долларов для медиков, попал в больницу с ковидом

100-летний британский ветеран Том Мур, который ранее собрал более 40 миллионов долларов в пользу медиков и был провозглашен национальным героем, попал в больницу с ковидом. Как сообщает издание Metro, у него была диагностирована пневмония. А проведенный после этого тест показал положительный результат на коронавирус.

Вакцинироваться от COVID-19 Мур не успел.

Томас получает пожелания выздоровления со всех концов страны. Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал ветерана Второй мировой войны «вдохновителем целой нации» и написал в соцсети Twitter, что мысленно он с Муром и его семьей.

Дочь Мура Ханна заявила, что в больнице, где лежит ее отец, замечательный персонал. И она надеется, что папа скоро вернется домой.

В апреле прошлого года капитан Мур решил сделать 100 кругов на ходунках по собственному садику возле дома, изначально планируя собрать тысячу фунтов. Но его инициатива получила огромный резонанс в прессе и соцсетях, и сумма пожертвований оказались гораздо больше. В июле прошлого года королева Елизавета II произвела Томаса в рыцари.

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