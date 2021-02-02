Собака обиделась на хозяйку и объявила бойкот из-за неудачной стрижки – видео повеселило сеть

Забавное видео, опубликованное в соцсети TikTok пользовательницей Эрис Бейкер, стало вирусным, набрав более 13,8 миллионов просмотров.

Эрис отвезла своему любимицу по кличке Рокси к собачьему парикмахеру, где ей сделали неудачную стрижку. Рокси, по мнению хозяйки, стала больше похожа на альпаку, чем на пса. Оскорбленная собака смертельно обиделась на хозяйку и объявила ей бойкот. На видео Рокси, помесь пуделя и золотистого ретривера, упорно не желает поворачиваться к Эрис, которая со смехом ее зовет. «Она со мной не разговаривает… Не думаю, что ей нравится ее новая стрижка. Я также не думаю, что ей теперь нравлюсь я», — призналась женщина.

Позже она попросила прощения у Рокси, и они в конце концов помирились после возвращения домой.

«Она выглядит, как моя бабушка», «О, Боже, что они сделали с бедной собакой. Но, несмотря ни на что, она все равно милашка», «Она в ярости, но я бы тоже разозлился на ее месте», «У нее такой вид, будто она думает: «Какой позор! Просто веди машину», — писали в комментариях.

@erisbaker

Ранее «ФАКТЫ» писали — Хозяин заплатил за лечение собаки 400 долларов, но оказалось, что она хромает просто с ним за компанию.

Фото TikTok



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