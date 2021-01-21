Хозяин заплатил за лечение собаки 400 долларов, но оказалось, что она хромает просто с ним за компанию

Житель Лондона Рассел Джонс сломал ногу в результате несчастного случая и вынужден был передвигаться на костылях. А почти сразу заметил, что его восьмилетняя собака по кличке Билли тоже начала хромать, поджимая переднюю лапу.

Обеспокоенный Джонс потратил в общей сложности больше 400 долларов на обследование животного — включая консультации ветеринаров и ренгтен. Оказалось, что с Билли все в порядке. Никаких физических травм у него нет. Просто пес, как объяснил ветеринар, из симпатии и сострадания копирует поведение хозяина, подражая его походке.

О своей истории Рассел рассказал в эфире телепрограммы This Morning на телеканале ITV, насмешив ведущих и зрителей. А также опубликовал видео в соцсети Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что хитрая уличная собака научилась притворяться хромой, чтобы вызвать у людей жалость.





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