«Оскорбительно»: Меган Маркл объяснила изменения, сделанные в свидетельстве о рождении ее сына Арчи

Новость о том, что в свидетельство о рождении Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, тайно были внесены правки, вызвала большой резонанс в британском обществе. Герцогу и герцогине Сассекским пришлось дать объяснения по этому поводу.

Как сообщает изданиеThe Independent, официальный представитель проживающих ныне в США супругов заявил, что изменения, в том числе и устранение из документа 2019-го года имени матери ребенка, были «продиктованы дворцом». «Это не было сделано по просьбе Меган, герцогини Сассекской», — заявил пресс-секретарь.

Что касается слухов о том, что из свидетельства убрали имя матери потому, что Сассексы будто бы желали во всем как можно больше отличаться от принца Уильяма и Кейт Миддлтон, то, как говорится в заявлении, «было бы смешно, если б не было оскорбительно» считать, что Меган хотела остаться «безымянной» в свидетельстве о рождении своего ребенка или каком-либо еще юридическом документе просто для того, чтобы досадить родственникам.

Ранее сообщалось, что 5 июня 2019 года, почти через месяц после официальной публикации свидетельства о рождении Арчи, появившегося на свет 6 мая 2019 года, из графы «мать» были изъято имя «Рэйчел Меган». Остался лишь официальный титул — «Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская». А к полному имени Гарри, герцога Сассекского, был добавлен титул «принц».

Как отмечают эксперты, подобные правки беспрецеденты в королевской семье. Однако истинная их причина, даже после заявления Меган и Гарри, по-прежнему остается неизвестной.

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