Меган Маркл убрала свое имя из свидетельства о рождении сына

Стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри тайно внесли правки в свидетельство о рождении их сына Арчи, появившегося на свет 6 мая 2019 года. Первоначальный документ был официально опубликован дворцом 17 мая 2019 года. В графе «мать» в нем было указано «Рэйчел Меган, Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская». В свое время бывшая американская актриса, начиная карьеру в шоу-бизнесе, выбрала второе имя в качестве основного.

В качестве ее «рода занятий» в свидетельстве было сказано — «принцесса Соединенного королевства». Отец именовался «Его Королевское Высочество Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский».

Однако, как пишет издание The Sun, 5 июня Меган неожиданно убрала из свидетельства свое имя — оставив лишь «Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская». А в графе «отец» перед именем Генри было добавлено слово «принц».

Причины этих изменений не вполне ясны. Британские СМИ выдвигают несколько версий. По одной из них это было сделано Сассексами, чтобы как-то отличаться от Кембриджей, в тени которых они постоянно находятся. В свидетельствах о рождении троих детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон везде фигурирует полное имя матери — Кэтрин Элизабет. В то время как раз в очередной раз усилились слухи о разладе в семье.

Согласно другому предположению, Гарри и Меган решили таким образом приравнять Маркл к принцессе Диане, которая предпочитала называться «Ее Королевским Высочеством принцессой Уэльской».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ступни Меган Маркл, которых она стыдится, признаны самыми красивыми в мире.

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