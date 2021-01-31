Мать Кейт Миддлтон в день своего 66-летия поразила фанатов сходством с принцессой Шарлоттой

31 января мать герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон отмечает свое 66-летие. Накануне теща принца Уильяма опубликовала свой новый фотопортрет в Instagram — на странице принадлежащей ей с мужем компании Party Pieces.

Бывшая стюардесса Кэрол Миддлтон выглядит потрясающе в голубом свитере, облегающих джинсах и замшевых ботинках. Бизнесвумен воспользовалась случаем, чтобы прорекламировать товары своей фирмы. Основанная в 1987 году фирма Party Pieces специализируется на продаже через интернет товаров для вечеринок.

«Если, как и у меня, ваш день рождения приходится на холодные и темные зимние дни, ваши близкие все равно могут сделать этот день полным сюрпризов», — написала она. И добавила, что с помощью их продукции можно устроить яркую домашнюю вечеринку даже в условиях локдауна. «В этом году мой муж должен помочь мне отметить праздник. Никакого давления!», — пошутила Кэрол.

Фанаты герцогини Кембриджской поздравили ее мать с днем рождения. Они отметили, что она выглядит прекрасно и стильно. И очень похожа на свою

пятилетнюю внучку — принцессу Шарлотту.

На днях королевские эксперты Дженни Бонд и Том Куинн высказали мнение, что Миддлтоны будут оказывать куда большее влияние на детей Кейт и Уильяма по сравнению с их королевской родней, поскольку члены семьи Елизаветы II «чересчур формальны».

Из-за этого между Кейт Миддлтон и принцем Чарльзом существует некоторое напряжение. Герцогиня гораздо чаще обращается за советами и помощью к собственным родителям, чем к свекру и его жене Камилле. И принц Уэльский не так много времени проводит с внуками, как ему бы хотелось.

Чарльз рассчитывал, что будет близок с Арчи — сыном принца Гарри и Меган Маркл, который родился 6 мая 2019 года. Однако теперь младший внук проживает вместе с родителями в США. И дедушка может видеть его только на экране компьютера или телефона.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон одним словом охарактеризовала дистанционное образование детей.

Фото Twitter Kensington Royal



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