Кейт Миддлтон одним словом охарактеризовала дистанционное образование детей

Герцогиня Кембриджская, мать троих детей, провела онлайн-встречу с родителями школьников и директрисой одной из школ, обсудив с ними дистанционное обучение, которое снова введено в Британии в связи с повторным локдауном.

Кейт Миддлтон призналась, что ей, как и всем остальным, тоже приходится нелегко. Когда ее попросили одним словом охарактеризовать обучение детей на дому, она выбрала эпитет «изматывающее». Родители писали свои ответы на бумаге. Остальные выразили схожие чувства, написав «беспокойное», «вызов», «терпение».

«Я думаю, что, как у родителей, у вас есть повседневные родительские заботы. Но, полагаю, что во время локдауна нам пришлось взять на себя дополнительные роли», — пояснила свой выбор Миддлтон. Смеющаяся Кейт рассказала, что она, например, на карантине попробовала себя в качестве парикмахера и начала стричь своих детей — как выразилась герцогиня, к «их ужасу».

«Нам пришлось стать учителями. И я лично ощущаю, что меня тянет сразу во стольких направлениях, и при этом приходится стараться изо всех сил со всем, так что в конце дня я действительно чувствую себя измотанной», — сказала она.

Когда ее спросили, как бы она оценила свои способности в математике по десятибалльной шкале, Миддлтон честно призналась: «минус пять».

А на вопрос, что стало ее самой надежной поддержкой во время пандемии, герцогиня ответила: «Уильям».

One word that describes parenting during this pandemic?



We spoke with parents about the challenges that many families are facing during the third lockdown here in the UK.



Comment with your one word below pic.twitter.com/zLINFmlkIX — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 28, 2021

Ранее, после первого карантина, принц Уильям сказал, что рад открытию школ. «Думаю, каждый родитель вздохнул с облегчением, что школа снова открылась. Пять месяцев — это было прекрасно, но это были долгие пять месяцев», — сказал папа семилетнего принца Джорджа, пятилетней принцессы Шарлотты и двухлетнего принца Луи, вспоминая локдаун.

Он тоже признавал, что ему не слишком дается математика и школьные задачи для второго класса ему решать трудно. Уильям говорил, что ему не хватает терпения — в то время, как у его жены запасы терпения огромны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон оказалась лентяйкой по сравнению со старшими дамами из королевской семьи.

Фото Twitter

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