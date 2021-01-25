Дворец Путина: СМИ обнаружили еще одно доказательство правдивости фильма Навального

После выхода в свет фильма-расследования Алексея Навального о роскошном «дворце Путина» в Геленджике появилось подтверждение фактов, изложенных расследователями. Как сообщает openmedia, российская компания подтвердила, что действительно поставляла в VIP-резиденцию технику по заказу администрации Путина.

Фирма «Профима» из Санкт-Петербурга подтвердила, что в 2019 году выполняла заказ администрации президента РФ и передала заказчику тепловые пункты Cetetherm. Получателем техники должна была стать резиденция «Прасковеевка». «Прасковеевка» — это официальное название комплекса зданий рядом с Геленджиком, упомянутое в фильме Навального как «дворец Путина».

Ранее подтвердила передачу оборудования в «Прасковеевку» московская компания «Аэрокомплекс». Она обеспечила оборудование для вертолетной площадки. Компания «Оптима комплект строй», укладывавшая каучуковое покрытие на объекте, также назвала «Прасковеевку» резиденцией президента РФ.

Напомним, ранее биограф Путина объяснил появление нового роскошного «дворца» у президента РФ. Якобы это был подарок олигархов, а хозяин Кремля просто не захотел обидеть «меценатов».

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