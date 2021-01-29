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Мир

Умерла самая высокая в мире собака

15:33 29 января 2021
Фредди с хозяйкой

В Британии умер немецкий дог по кличке Фредди, который входил в Книгу рекордов Гиннесса, как самый высокий пес в мире. Ему было восемь с половиной лет. Об этом сообщается на сайте Guinness World Records.

Рост Фредди в холке достигал 103,5 сантиметров. А, если он становился на задние лапы, то и все 226 сантиметров.

Хозяйка собаки Клэр Стоунмен безутешна. Она говорит, что ее любимец был не только самой высокой собакой в мире, но и собакой с самым большим и любящим сердцем, которая была для нее всем.

Абсолютный рекорд роста принадлежал собаке по кличке Зевс из американского штата Мичиган. Он умер в 2011 году. Высота Зевса в холке составляла 111,8 сантиметра.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Всем вместе нам 1042 года: 12 братьев и сестер установили мировой рекорд.

Фото guinnessworldrecords.com

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