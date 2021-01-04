Всем вместе нам 1042 года: 12 братьев и сестер установили мировой рекорд

В Книгу рекордов Гиннесса вошла семья D'Крус. Если сложить вместе возраст 12 братьев и сестер, то получится больше 1042 года на всех.

Как сообщает CNN, самой младшей из них 75 лет, а самой старшей — 97. Все они, дети одних родителей, появились на свет в Пакистане, но потом семейство перебралось в Канаду. Теперь часть из них осталась в Канаде, а часть переехала в другие страны — в том числе в США и в Швейцарию.

Девять сестер и трое братьев остаются очень близки и поддерживают контакт, ежедневно общаясь по видеосвязи.





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