Суд отказался освободить Навального

Московский суд, где рассматривали жалобу защитников Алексея Навального на его 30-дневный арест, отказался отпустить оппозиционного политика из-под стражи.

Как сообщает «Медуза», адвокаты политика жаловались на ряд несоответствий действующим законам. В частности, на то, что суд первой инстанции постановил «продлить срок задержания» Навального до 30 суток, а Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает только «заключение под стражу на срок не более чем на 30 суток».

«Все это одно большое нарушение закона, демонстративное нарушение закона. Вы читали протокол судебного заседания? Если да, то вы должны были смеяться на весь Московский областной суд», — цитирует издание самого Навального, который участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО «Матросская тишина».

Политик допустил, что для него приготовили камеру в «Матросской тишине» еще до того, как его самолет летел из аэропорта Внуково в Шереметьево.

Что же касается позиции обвинения, то представитель прокуратуры назвал апелляционную жалобу адвокатов необоснованной.

Ранее бывший заместитель председателя правительства Российской Федерации Альфред Кох, проживающий в Германии, заявлял, что маятник репрессий в РФ качнулся в сторону усиления. По его словам, Навальный сотоварищи «атаковали Кремль по нарастающей», а апофеозом стал арест политика, фильм про дворец и протесты по всей России, после чего власти пошли в контрнаступление.

Фото Алексея Навального из соцсетей.

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