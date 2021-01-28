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Мир

Навальный «показался на публике» после ареста

13:17 28 января 2021
Навальный

В четверг, 28 января, в Москве проходит заседание суда, на котором рассматривается жалоба адвокатов Алексея Навального на его арест — оппозиционного политика, вернувшегося в Россию 17 января, тут же задержали и отправили под стражу.

Сам Алексей Навальный вышел на прямую связь с Мособлсудом из «Матросской тишины», передает «Life Shot».

 

А "Мэш" публикует видео, однако зрителям не слышно, что говорит Навальный.

 

Во время акций протеста, последовавших за арестом политика, полиция задерживала его супругу Юлию Навальную, однако позже ее выпустили.

Напомним, что расследователи из Bellingcat, установившие группу, причастную к отравлению Алексея Навальника, нашли связь между этими людьми и гибелью по меньше мере трех российских активистов-оппозиционеров.

Фото Алексея Навального из соцсетей.

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