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Мир

Модель Playboy устроила нападение с ножом в центре Москвы

14:40 27 января 2021
Кристина Козина

В Москве задержали 23-летнюю модель Playboy Кристину Козину, которая напала с ножом на свою приятельницу. По словам последней, они отдыхали за бокалом вина, однако в какой-то момент что-то пошло не так, и с криком «Я тебя зарежу» гостья нанесла удар по руке хозяйки квартиры.

Пострадавшая сразу обратилась в полицию. Вскоре модель была задержана и на данный момент находится под подпиской, сообщает Telegram-канал 112.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге задержали TikTokера, подозреваемого в хладнокровном убийстве матери и ее брата.

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