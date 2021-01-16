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Решил убрать свидетельницу – родную мать: 17-летний тиктокер зарезал близких ему людей

19:53 16 января 2021
убийство ножом

В России в Санкт-Петербурге 17-летнего подростка задержали по подозрению в хладнокровном убийстве матери и дяди. Как отмечает НТВ, молодой подозреваемый активно продвигал себя в TikTok и пользовался популярностью среди юзеров.

О преступлении стало известно 16 января. Полицейские, вызванные на место ЧП, обнаружили в квартире женщину и мужчину без признаков жизни. На телах были найдены следы ножевых ранений. Первым под подозрение попал 17-летний юноша, приходившийся погибшей женщине сыном, а мужчине — соответственно, племянником.

Полицейским тиктокер сознался, что все началось с семейной перепалки после распития алкоголя. Якобы дядя стал угрожать юноше, а племянник сначала ударил мужчину ножом, а затем понял, что нельзя оставлять в живых свидетельницу — родную мать, и набросился на женщину, когда та пыталась заступиться за брата.

Следственные органы подтвердили, что молодого человека задержали и возбудили уголовное дело об убийстве. Уже известно, что 17-летний юноша был неоднократно судим и состоял на учете в полиции.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», в соцсетях юноша пытался изображать из себя жизнерадостного хулигана, и его ролики пользовались невероятной популярностью. Юноша успел обзавестись тысячами фолловеров, а каждое видео собирало десятки тысяч лайков.

Напомним, ранее в Саратовской области РФ подросток избил мать, а утром обнаружил, что женщина скончалась от травм. Причиной семейного конфликта стал алкоголь

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