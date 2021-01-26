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Мир

Байден поговорил с Путиным об Украине

22:56 26 января 2021
Визит Байдена в Москву, 2011 год

Президент США Джозеф Байден провел первый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Голос Америки, темами разговора, инициатором которого был Байден, стали хакерские атаки на американские учреждения, в которых разведывательные службы США обвиняют Россию и арест оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден говорил с Путиным о поддержке США суверенитета Украины и продлении договора СНВ-3.

Переговоры о продлении последнего было решено завершить до 5 февраля.

«Президент Байден подтвердил решительную поддержку суверенитета Украины Соединенными Штатами Америки. Он также поднял другие вопросы, вызывающие беспокойство, включая хакерский взлом SolarWinds, сообщения о том, что Россия установила вознаграждение за убийство солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы в США 2020 года и отравление Алексея Навального. Президент Байден четко заявил, что Соединенные Штаты будут твердо защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам. Президенты договорились поддерживать прозрачное и последовательное общения в будущем», — отмечается в сообщении, которое распространила пресс-служба Белого дома.

Напомним, после инаугурации Джозефа Байдена эксперты выразили мнение о том, что политика нового президента США Джо Байдена в отношении Украины станет более жесткой и ее можно будет описать термином tough love («жесткая любовь»).

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