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В Москве задержали участниц группы Pussy Riot – якобы за наезд на авто на полицейского

13:11 24 января 2021
Предполагаемый момент наезда

Участницы панк-группы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, управляя автомобилем, совершили наезд на сержанта полиции в Москве. Инцидент произошел на Большом Афанасьевском переулке 23 января поздно вечером, передает RTVI.

«Незадолго до полуночи в Большом Афанасьевском переулке автомобиль, в котором находились Алехина и Штейн, задел бампером сержанта 2-го спецполка столичного главка МВД и наехал ему на ногу», — цитирует телеканал российские агентства.

Мария Алехина и Люся Штейн

В то же время адвокат Дмитрий Захватов сообщил Дождю, что Алехиной и Штейн не предъявляли претензий по поводу «наезда на полицейского», и в тот день они не были за рулем автомобиля. Их задержали недалеко от Большого театра и составили протоколы по статье 20.2 КоАП об организации несогласованной акции.

Ранее «ОВД-Инфо» со ссылкой на участника Pussy Riot Тима Бесцвета сообщало, что Алехину и Штейн оставили в отделе полиции на ночь. Заседание в Краснопресненском суде назначили на 12:00 24 января.

Напомним, что накануне во многих городах России прошли акции протеста с требованием освободить Алексея Навального из СИЗО. По данным «ОВД-Инфо», по всей России задержали больше трех тысяч протестующих, из них 1320 — в Москве. После протестов СК в Москве возбудил три уголовных дела по статьям о нападении на силовиков (ст. 318 УК), о хулиганстве (ст. 213 УК) и об умышленном повреждении имущества (ст. 167 УК).

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