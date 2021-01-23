Протесты в России: полиция выпустила супругу оппозиционера Навального

В России продолжаются митинги в поддержку одного из лидеров оппозиционного движения Алексея Навального. Выступления сопровождаются задержаниями и избиениями полицией их участников, передает Медуза.

По состоянию на 19.00 число задержанных участников митингов превысило 2100.

Самый многочисленный митинг, по оценкам Reuters, проходит в Москве — в нем принимают участие около 40 тысяч человек.

В ходе выступления митингующие в Москве отправились к СИЗО «Матросская тишина», где находится Алексей Навальный. Вскоре после этого их начали задерживать силовики.

В то же время из отдела полиции выпустили супругу российского оппозиционера Алексея Навального Юлию, которая была задержана во время массовых акций протеста.

Позже российские СМИ со ссылкой на адвоката Навальной Владимира Воронина написали, что ее освободили.

Напомним, что накануне запланированных акций протеста власти РФ провели ряд задержаний сторонников Алексея Навального. В частности, за призывы выходить на протест были задержаны юристы «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь и Владлен Лось. Первая из них получила 9 суток, а второму как гражданину Беларуси было предписано покинуть страну с запретом на въезд до 2023 года. Позже была арестована пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Задержание Соболь

Также были задержаны сторонники оппозиционера в других городах России — в Новосибирске, Краснодаре и Владивостоке. Всего в митингах в поддержку Алексея Навального в России, согласно подсчетам МБХ Медиа, приняли участие минимум 110 тыс. человек, а протесты прошли почти в 100 городах страны.

Напомним, на акции протеста отреагировала даже Примадонна российской эстрады — Алла Пугачева отписалась в Instagram от бывшего супруга Филиппа Киркорова, который накануне горячо вступился за «Лидера» Владимира Путина. Теперь вместо Киркорова Пугачева подписана на Навального.

Фото Медуза, ТАСС, НВ

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