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Мир

На акции в поддержку Навального в Москве задержана жена оппозиционера

15:22 23 января 2021
Задержание Навальной

В Москве силовики продолжают задерживать людей, собравшихся на акцию протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Так, на Пушкинской площади они выхватывают случайных людей и ведут в автозак, передает «Новая газета».

В свою очередь корреспондент «Медузы» уточняет, что на площади каждые полминуты кого-нибудь задерживают. Таким образом, по состоянию на 13:30 по местному времени были задержаны более двухсот человек.

Местные СМИ отмечают, что на Пушкинской площади в Москве заглушили связь и интернет, чтобы протестующим сложнее было координировать свои действия.

В числе задержанных на Пушкинской площади оказалась и жена оппозиционера Юлия Навальная. О задержании она сообщила в своем Instagram.

По данным «Открытой России», на акцию пришли также Людмила Навальная — мама Алексея и Олега Навальных.

Ранее на Пушкинской площади задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

В МВД России сообщили, что на акции участвуют около 4 тысяч человек, добавив, что она якобы незаконная. При этом на фотографиях с места события видно, что людей намного больше.

На данный момент Пушкинскую площадь уже «зачистили» от участников протеста.

Напомним, 23 января сторонники Навального проводят всероссийские акции протеста, они требуют освободить политика из-под ареста. Митинги уже начались как минимум в 13 крупных городах, в том числе Хабаровске, Южно-Сахалинске, Якутске.

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