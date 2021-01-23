В акциях в поддержку Навального приняли участие больше 15 тысяч человек, к Москве стягивают бронетехнику

В субботу, 23 января, в России и в крупнейших городах мира проходит масштабная акция «Свободу Навальному!». Участники митингов и шествий требуют освободить Алексея Навального из СИЗО.

К акции присоединились жители 60 городов России. Также поддержали инициативу в 50 городах за пределами РФ: в Париже, Тель-Авиве, Риме, Нью-Йорке, Амстердаме, передает «Медуза».

В российских регионах на митинги вышли больше 15 тысяч человек, сообщает «МБХ медиа». Пока самыми многочисленными были акции во Владивостоке и Иркутске — каждая собрала больше трех тысяч участников. Примерно по тысяче человек принимают участие в протестах в Новосибирске, Барнауле, Улан-Удэ и Хабаровске.

Продолжаются задержания участников протестов. По подсчетам «ОВД-Инфо», задержаны 237 человек. Больше всего — Новосибирске (56) и в Хабаровске (28). Начались первые задержания в Москве, где до начала акции осталось менее часа.

На подъездах к Москве бдительные граждане заметили бронетехнику — колонна двигалась по Горьковскому шоссе в направлении мегаполиса. Связано ли появление бронетехники с предстоящей протестной акцией, пока неизвестно.

Координатор штаба Навального в Москве сообщил о своем аресте, но успел записать послание. А к борьбе с протестами власти российской столицы решили подключить коммунальщиков — на Пушкинской площади, где планировалось провести собрание, как раз решили укладывать плитку.

Фото MBKhMedia/Twitter, Meduza. io

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