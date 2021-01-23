Пытались веселиться во время локдауна: в Лондоне полиция разогнала массовую еврейскую свадьбу

В Великобритании, где число госпитализаций с коронвирусом продолжает расти, и каждые 30 секунд в больницу поступает новый пациент с COVID-19, полиция была вынуждена разогнать массовую еврейскую свадьбу, которая состоялась в районе Стамфорд-Хилл, пишет BBC.

На мероприятии присутствовали порядка 400 человек, нарушив карантинные ограничения. Свадьба прошла в зале еврейской школы для девочек. Уточняется, что окна зала были закрыты. Гости попытались разбежаться, когда на место происшествия прибыла полиция.

В итоге организаторов оштрафовали на 10 тысяч фунтов стерлингов. Пятерым участникам выписали штраф в 200 фунтов стерлингов. Администрация школы сообщила, что зал был сдан в аренду сторонним лицам, а свадьба проходила без ее ведома.

Как писали «ФАКТЫ», Великобритания, которая первой в мире начала массовую вакцинацию против коронавируса, вынуждена была снова уйти на жесткий карантин. Локдаун продлится по меньшей мере до конца февраля.

Фото: PA Media

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