Выходить из дома можно только на один час: в Британии введен жесточайший карантин

Великобритания, которая первой в мире начала массовую вакцинацию против коронавируса, вынуждена снова уйти на жесткий карантин. Во всяком случае, это касается Англии и Шотландии. Уэльс и Северная Ирландия пока не приняли окончательное решение.

Вечером 4 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с телевизионным обращением, в котором сообщил, что новые ограничительные меры вводятся незамедлительно на территории всей Англии начиная с полуночи 5 января.

«Я уверен, что мы вступаем в заключительную фазу борьбы, поскольку с каждой новой прививкой шансы в этой борьбе с коронавирусом склоняются в пользу британского народа. Благодаря чудесам науки мы не только видим свет в конце тоннеля, но знаем, как попасть туда», — заверил при этом Джонсон.

По его словам, локдаун продлится по меньшей мере до конца февраля! Дальнейшие действия правительства будут зависеть от того, удастся ли NHS (Национальная система здравоохранения Великобритании) осуществить план по вакцинации к указанному сроку 13,2 миллиона человек. Джонсон уверен, что эта цель будет достигнута благодаря тому, что население прививают теперь не только вакциной Pfizer/BioNTech, которую Британия закупает за рубежом, но и «оксфордской» вакциной, препаратом, который был разработан и совместно учеными Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Кроме того, премьер-министр полагает, что поможет и новая схема вакцинации, одобренная Министерством здравоохранения Британии. Она предполагает увеличить интервал между первой и второй инъекциями с трех недель до трех месяцев.

Введенный до конца февраля локдаун очень похож на тот, что действовал в Великобритании в марте. Вот жесткие правила, которые уже должны соблюдать жители Англии и Шотландии:

- Людям запрещено покидать дома за исключением экстренных случаев. Это необходимость получения медицинской помощи, поход в магазин за продуктами, физические упражнения на воздухе, поездки на работу для тех, кто не может работать из дома. Для пополнения запасов и физических упражнений покидать дома разрешается не больше, чем на час в сутки.

- Все школы и колледжи (за редким исключением) с 5 января переходят на дистанционное обучение до февральских каникул.

- Учреждения для детей дошкольного возраста, такие как ясли, останутся открытыми.

- Годовые экзамены летом отменяются, или их проведут по особым правилам.

- Студенты университетов, которые сейчас находятся на каникулах, не вернутся в студенческие городки и продолжат обучение дистанционно.

- Ресторанам разрешено обслуживать клиентов только на вынос, однако речь идет исключительно о еде, продавать алкоголь категорически запрещено.

- Спортивные сооружения на открытом воздухе, такие как поля для гольфа, теннисные корты и спортплощадки под открытым небом будут закрыты.

- Мероприятия для спортсменов-любителей отменяются, однако профессиональным спортсменам, в том числе футбольной премьер-лиге, разрешено продолжать играть без зрителей.

«Если наше понимание этого вируса вновь не изменится коренным образом, если программа вакцинации будет успешной, и, что особенно важно, если все будут следовать установленным правилам, то я надеюсь, что мы начнем выходить из локдауна, откроем школы после февральских каникул и начнем осторожно снижать уровни рисков по регионам», — подчеркнул Борис Джонсон.

В Британии уже седьмые сутки подряд регистрируется более 50 тысяч новых случаев заражения в день. В понедельник, 4 января, был поставлен очередной антирекорд — 58 тысяч новых заболевших.

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