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Смену сдала: видео мрачной Мелании Трамп, проходящей мимо журналистов, стало вирусным

7:56 22 января 2021
Мелания и Дональд Трамп

В соцсетях стало вирусным видео, снятое во Флориде, куда прибыли на вертолете Дональд Трамп с супругой, покинувшие Белый дом перед инаугурацией Джо Байдена. На этих кадрах уже почти на тот момент бывший президент задерживается и машет рукой ожидающим их журналистам. А его 50-летняя жена в ярком платье-кафтане от Gucci стоимостью 3700 долларов с совершенно каменным лицом проходит мимо репортеров и своего супруга к машине, не задерживаясь. Это был последний раз, когда она появилась на публике в качестве первой леди США. Финальный «выход» Мелании вызвал множество комментариев и разнообразных эмоций.

«Видно, что ей все надоело и она рада, что не нужно больше притворяться», «Беги, Мел, беги!», «Когда на часах 12.01, а смена Мелании заканчивается в 12.00», «Всем пока-пока», «Она ненавидит свою жизнь и ненавидит его», «Так и слышится, как она говорит: „Да пошли вы!“», «Срок контракта истек», «Она торопится. Через десять минут у нее встреча с адвокатом по бракоразводным делам», «С нее довольно этого эгоистичного клоуна. Прогнозирую, что она подаст на развод в течение 90 дней», — писали в комментариях. «Посмотрите, как радостно Мелания запрыгивает в лимузин и возвращается домой. Она любит Флориду. И меня!», — написал один из пользователей от имени Трампа.

Многие также задавались вопросом, где 14-летний сын Мелании и Дональда Бэррон Трамп и почему он не сопровождает родителей. «Остался один дома», — шутили некоторые, вспоминая популярный фильм.

Ранее бывшие приближенные первой леди утверждали, что Мелания Трамп с нетерпением ждет момента, когда сможет подать на развод.

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Смену сдала: видео мрачной Мелании Трамп, проходящей мимо журналистов, стало вирусным

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