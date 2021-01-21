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8-месячный внук Байдена затмил всех звезд во время инаугурационного концерта

16:50 21 января 2021
Джо и Джилл Байден смотрят концерт с внуком Бо

Вечером 20 января в честь инаугурации Джо Байдена был устроен виртуальный концерт с участием множества американских рок- и поп-звезд. Шоу Celebrating America («Празднующая Америка») транслировалось онлайн. Вел его знаменитый актер Том Хэнкс.

Концерт открылся выступлением легенды американской рок-музыки Брюса Спрингстина. Известный музыкант стоял в Вашингтоне у памятника Аврааму Линкольну.

В течение полутора часов исполнили затем свои хиты Кэти Перри, Джастин Тимберлейк, Джон Бон Джови, Деми Ловато и другие знаменитости. Зрители также увидели актрис Керри Вашингтон и Еву Лонгорию.

Малышу Бо особенно понравилась песня Lovely Day

46-й президент США смотрел концерт в Овальном кабинете Белого дома вместе с членами своей семьи. Все были в защитных масках кроме 8-месячного внука Байдена Бо. Глава государства держал малыша на руках и пританцовывал. Бо это все очень нравилось. Он улыбался, иногда смеялся и показывал пальцем на экран телевизора, когда ему особенно нравилась исполняемая песня. Такой чести от внука президента удостоились Деми Ловато и Кэти Перри.

Малыш Бо — сын 50-летнего Хантера Байдена и 32-летней Мелиссы Коэн, уроженки Южной Африки. Они познакомились весной 2019 года и поженились в мае того же года спустя всего две недели после первой встречи. Ребенок появился на свет в марте 2020 года. Его назвали в честь брата Хантера, который умер в 2015 году от рака в возрасте 46 лет.

Кстати, Хантер и Мелисса взяли с собой Бо на инаугурацию его дедушки. Малыш прекрасно вел себя, сидя на руках у отца.

В итоге американские пользователи соцсетей пришли к выводу, что именно Бо стал одной из главных звезд церемонии и уж точно затмил своим танцем с дедушкой участников вечернего концерта.

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