Джордж Буш чудом поймал шарф, слетевший с него перед инаугурацией Байдена

В Вашингтоне все готово к инаугурации Джо Байдена. На Капитолийском холме собрались уже все главные гости. На специальной платформе стулья расставлены с учетом требований социального дистанцирования. Все присутствующие в защитных масках.

Отмечается, что подавляющее большинство гостей носят их правильно. И только Билл Клинтон опустил маску так, чтобы она не закрывала нос. 42-й президент США и его супруга Хиллари прибыли в числе первых. Клинтон надел черное пальто, под которым видны белая сорочка и голубой галстук. Хиллари выбрала для торжественного мероприятия темно-бордовое пальто и фиолетовый брючный костюм.

Небольшой казус случился у Джорджа Буша-младшего. Поверх темного пальто 43-й президент США небрежно накинул на плечи светло-коричневый шарф. Как только Буш и его супруга Лора вышли из помещения на инаугурационную платформу, порыв ветра сорвал шарф! Однако Джордж каким-то чудом успел поймать его правой рукой. Надевать шарф снова он не стал, а так и держал его несколько минут в руке. Лора пришла на инаугурацию в светло-голубом пальто с черным воротником.

Барак Обама появился в черном пальто и такого же цвета защитной маске. Мишель Обама была в бордовом пальто и такого же цвета брючном костюме.

Из живых президентов на инаугурацию не приехал только Джимми Картер. Он принес свои извинения Байдену, объяснив такое решение преклонным возрастом и нежеланием рисковать из-за пандемии.

Конечно, не было и Дональда Трампа, который намеренно покинул Вашингтон еще утром. Он заранее предупреждал, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена, чем нарушил 150-летнюю традицию. Однако, как сообщает Белый дом, Трамп все же оставил записку, адресованную Байдену. Содержание послания пока не раскрывается. Такие записки преемникам — тоже традиция, которую соблюдают все американские президенты.

Появился на инаугурации и Майк Пенс с супругой.

Камала Харрис с мужем

Как уже сообщали «ФАКТЫ», он отказался присутствовать на церемонии прощания, устроенной Трампом на базе ВВС США «Эндрюс».

В 11:47 (18:47 по киевскому времени) Леди Гага исполнила государственный гимн Соединенных Штатов. Певица не сдерживала эмоций и заплакала, когда шла затем на отведенное ей место.

Фото Getty Images

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