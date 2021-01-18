Суд над Навальным прошел в лучших традициях НКВД

В понедельник, 18 января, в Химках состоялось выездное заседание суда по делу Алексея Навального. Как уже сообщали «ФАКТЫ», российского оппозиционера отправили под арест до 15 февраля. А на 29 января назначено слушание, в ходе которого будет решаться вопрос о замене условного срока, полученного Навальным по так называемому делу «Ив Роше», на реальный. На этом настаивает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России. Там считают, что Алексей грубо нарушил правила условного срока, не являясь к инспектору, хотя весь мир знает, что Навальный с конца августа находился в Германии, где проходил сначала лечение, а затем реабилитацию после отравления «Новичком».

Оппозиционер вернулся в Россию 17 января самолетом. Лайнер авиакомпании «Победа» должен был приземлиться во Внуково, но сел в итоге в Шереметьево. Причем, как утверждают пассажиры, самолет при подлете к Москве несколько раз менял курс и даже разворачивался назад. Складывается впечатление, что в Кремле никак не могли решить, что же делать с Навальным — пускать его в Россию или нет, а если пускать, то задерживать или оставить на свободе.

Во Внуково оппозиционера ждали его сторонники. Полиция обвинила их в проведении несанкционированного митинга и нарушении ограничительных мер, действующих в Москве в связи с пандемией коронавируса. В результате были задержан не менее 50 человек!

Рассказывают также, что по дороге в Шереметьево полиция выборочно останавливала автомобили и требовала находящихся в них людей предъявить билеты на самолет или объяснить причину, по которой они направляются в аэропорт.

Когда Навальный, его жена, пресс-секретарь и адвокат направились для прохождения паспортного контроля, к Алексею подошли полицейские и велели ему пройти с ними. Стражи порядка отказались сообщить, задерживают они оппозиционера или нет. Адвокату идти вместе с Навальным не позволили. Алексею даже не поставили отметку в паспорте о пересечении границы.

Только после полуночи стало известно, что его держат в отделении полиции в Химках. Утром 18 января Навальный потребовал встречи с адвокатом. Когда в 12:30 по московскому времени его вывели из камеры, он был уверен, что сейчас встретится со своими юристами. Вместо этого оппозиционера завели в большую комнату, где уже находились полицейские, какие-то люди в штатском, представители суда. Алексей понял, что сейчас начнется судебное заседание.

Примечательно, что адвокат навального Ольга Михайлова получила уведомление о судебном заседании за несколько минут до его начала. Все было сделано для того, чтобы она или вовсе не присутствовала там, или не смогла хотя бы несколько минут пообщаться с подзащитным.

Навальный назвал происходящее «наивысшей степенью беззакония». Тем не менее, судья Елена Морозова отправила его под арест.

Интересное объяснение представитель Химкинского суда дал журналистам по поводу того, почему заседание проводилось прямо в отделении полиции. «Потому что такой режим работы суда, у нас ограниченный доступ граждан, следовательно журналистов в суд не пустили бы. В связи с тем, что это резонансное дело, было принято решение, чтобы журналисты присутствовали в полиции, потому что у нас коронавирус, много заболевших сотрудников…» — сказала помощник председателя Химкинского городского суда.

При этом на заседание пустили в итоге только журналистов Life и программы «Вести. Дежурная часть», которая выходит на канале «Россия 24». Напрасно Навальный требовал, чтобы разрешили присутствовать представителям и других СМИ тоже.

Алексей записал видеообращение, в котором призвал своих сторонников выходить на улицу. Оно опубликовано на YouTube-канале «Навальный Live». «Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выхода людей на улицы. Потому что эта та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный. Это суть политики. Поэтому не бойтесь — выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя, за свое будущее», — призвал оппозиционер.

Ярким штрихом во всей этой невероятной истории с задержанием Навального и судом стал портрет главы НКВД Генриха Ягоды, создателя ГУЛАГа! Его фотография находится на стенде, который висит на стене отдела полиции в Химках. Лицо Ягоды все время маячило за спиной Навального во время судебного заседания!

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