По 94 доллара за пару: королева Елизавета II начала торговать носками

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, доходы королевы Великобритании Елизаветы II серьезно сократились, поскольку королевские дворцы и замки пришлось закрыть для посещений туристов, приносивших солидный ежегодный доход. Поэтому королевский двор всеми силами старается поправить финансовое положение. Ранее Букингемский дворец наладил выпуск своего собственного фирменного джина, который настаивается на травах из королевского сада и теплиц.

На сайте фонда Royal Collection Trust, который занимается сохранением сокровищ британской короны, предлагаются теперь также другие товары. Среди них — защитная маска из хлопковой ткани стоимостью 9,95 фунтов стерлингов (около 13,5 долларов) и бандана для собаки за ту же цену, игрушечная собака корги за 19,95 фунтов (27 долларов), носки из чистого кашемира по цене 69 фунтов (почти 94 долларов) за пару. На сайте продаются украшения — брошки, ожерелья, серьги, а также посуда, книги, канцелярия и многое другое.

Все это можно приобрести не только в сувенирных магазинах при королевских дворцах, но и через интернет.

«Если вы хотите пару носков от королевы, вам необязательно вламываться в Букингемский дворец или Виндзорский замок прямо сейчас», — рассказал в эфире телеканала ITV королевский комментатор Рассел Майерс. По его словам, убытки дворца составили уже около 87 миллионов долларов. И теперь управители делами Елизаветы отчаянно пытаются восполнить эту брешь.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», подзаработать решила также бывшая невестка королевы Елизаветы II Сара Фергюсон, которая написала эротический роман на основе собственного сексуального опыта.

Фото Royal Collection Trust и Twitter Royal Family

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