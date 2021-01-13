Бывшая невестка королевы Елизаветы II написала эротический роман на основе собственного сексуального опыта
Бывшая невестка британской королевы Елизаветы II Сара Фергюсон написала свой первый любовный исторический роман для взрослых, который основывается на ее собственном сексуальном опыте. Он будет содержать «параллели с ее жизнью».
Главную героиню своей книги, отличающуюся отвагой и бунтарским характером, Фергюсон назвала в честь своей двоюродной прапрабабушки — леди Маргарет Монтегю Дуглас Скотт. Ее родители, герцог и герцогиня Баклю, были близко дружны с королевой Викторией и ее мужем принцем Альбертом. Так что семейная история вдохновила Сару на написание романа. А поскольку информации о юности леди Маргарет в архивах было слишком мало, ее праправнучка решила додумать ее сама.
О выходе своей новой книге 61-летняя Сара объявила в видео на своей странице в Instagram. Роман под названием «Ее сердце как компас» поступит в продажу 3 августа этого года.
У герцогини Йоркской уже есть опыт писательницы. Ранее мать принцесс Беатрис и Евгении опубликовала несколько книг — в том числе для детей.
Сара Маргарет Фергюсон вышла замуж за среднего сына королевы принца Эндрю, которого знала с детства, в 1986 году. После свадьбы супруги получили от королевы титулы герцога и герцогини Йоркских. Их первенец принцесса Беатрис родилась 8 августа 1988 году, ее младшая сестра принцесса Евгения — 23 марта 1990-го.
С 30 мая 1996 года Сара и Эндрю находятся в разводе. Фергюсон утратила право именоваться Ее Королевским Высочеством, но сохранила титул герцогини, которого лишится в случае повторного замужества. Бывшие супруги находятся в прекрасных отношениях. И даже живут в одном доме — старинном особняке The Royal Lodge в Виндзоре.
Скоро герцог и герцогиня Йоркские впервые станут дедушкой и бабушкой. В сентябре принцесса Евгения объявила о своей беременности. Она должна родить «в начале 2021 года».
Фото Instagram
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