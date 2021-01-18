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«90-е никуда не уходили»: Дудь откликнулся на арест Навального

22:54 18 января 2021
арест Навального

Российский журналист Юрий Дудь, возмущенный арестом Алексея Навального, написал в Instagram пост о беспределе, происходящем в России, который творят представители государства.

Журналист пишет, что все признаки 90-х, с которыми якобы справились в России, никуда не ушли.

То, что за последние сутки произошло с оппозиционером Алексеем Навальным, напоминает, что «они регулярно случаются и в паре десятков километров от Кремля».

Дудь напомнил о том, что беспредел, ставший нормой, перемелет в том числе и тех, кто эту норму когда-то устанавливал и исполнял.

«Я от души желаю никогда и никому не попасть под такой суд — реактивный, закрытый и нарушающий законы. Ни тем, кто оттирает в госмедиа все косяки начальства. Ни тем, кто уничтожает любую политическую конкуренцию. Ни тем, кто годами ворует из бюджета. Ни даже самым опасным преступникам. Навальному и его семье — сил и терпения», — так закончил свой пост Дудь.

Напомним, оппозиционный российский политик Гарри Каспаров считает, что в случае с Навальным неадекватность существующего режима в России стала еще более очевидна.

Фото Instagram/yurydud

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