Гоша Куценко начал терять фолловеров после поста о Навальном

Известный актер Гоша Куценко, недавно высмеявший «фаллический» инцидент в Кремле, прокомментировал возвращение оппозиционера Алексея Навального в Россию.

«Я не понимаю до конца, что происходит, но Алексей Анатольевич Навальный - очень смелый человек», — написал артист в Instagram и опубликовал фото с политиком в аэропорту Шереметьево.

После такого смелого утверждения часть подписчиков поддержала Куценко, но были и такие, кто поспешил отписаться от артиста в соцсети.

Напомним, Алексей Навальный, который длительное время лечился после отравления в Берлине, вернулся в Россию 17 января самолетом. Лайнер авиакомпании «Победа» должен был приземлиться во Внуково, но сел в итоге в Шереметьево. Навальный не прошел паспортный контроль — к нему подошли полицейские и велели ему пройти с ними. В понедельник, 18 января, состоялось выездное заседание суда по делу Алексея Навального. Российского оппозиционера отправили под арест до 15 февраля. Навального обвиняют в нарушении правил условного срока за неявку к инспектору по так называемому делу «Ив Роше».

Фото /goshakutsenko, russian.rt.com/

192

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter