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Мир

Крушение судна ARVIN с украинцами: найдены тела трех погибших моряков

14:14 18 января 2021
Шторм

По состоянию на понедельник, 18 января, найдены тела троих погибших моряков — членов экипажа судна «ARVIN» с украинцами на борту, затонувшего накануне у побережья провинции Айдын (Турция) из-за сильного шторма.

Как сообщают в МИД Украины, на данный момент известно о спасении шестерых членов экипажа — пятерых украинцев и одного россиянина.

«Найдены тела трех погибших моряков, идет процедура их идентификации. Спасенных госпитализировали в местную больницу города Бартин. Состояние их здоровья удовлетворительное. Ожидается, что сегодня они будут выписаны. Поисково-спасательная операция в отношении других членов экипажа продолжается», — сообщают в украинском МИДе.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что по имеющимся данным, владельцем затонувшего судна является украинская компания «Arvin Shipping LTD».

Ранее были названы имена и фамилии спасенных моряков в сухогруза.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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