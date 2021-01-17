28.11 / 28.28 33.81 / 34.17
Киев: -14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Крушение сухогруза в Черном море: названы имена спасенных украинцев

20:32 17 января 2021
Крушение сухогруза в Черном море: названы имена спасенных украинцев

В Посольстве Украины в Турции назвали имена моряков-граждан Украины, спасенных с сухогруза Arvin, затонувшего у берегов турецкой провинции Бартын.

1. Геннадий Кравченко (HENNADİİ KRAVCHENKO), 24 года, гражданин Украины

2. Владслав Затерка (VLADYSLAV ZATERKA), 20 лет, гражданин Украины

3. Александр Перкатий (OLEKSADR PERKATY), 51 год, гражданин Украины

4. Виталий Мережко (VİTALİ MEREZHKO), 35 лет, гражданин Украины

5. Виталий Качур (VİTALİ KACHUR), 23 года, гражданин Украины

Также с борта тонущего судна сняли 44-летнего гражданина РФ Николая Кринова.

Все спасенные в настоящее время госпитализированы, личность же погибшего моряка устанавливается.

Посол Украины в Турции посетил соотечественников в клинике и показал видео с ними.

Телефон горячей линии для родственников пострадавших (+90) 539 550 98 98.

Тем временем украинские дипломаты в комментарии Укринформу уточнили, что судно шло из грузинского Поти в болгарский Бургас под флагом Палау и принадлежало украинской компании. На борту находились 12 человек, из которых спасти удалось шестерых, четверо остальные погибли. Двое же до сих пор числятся пропавшими без вести. Сухогруз раскололся на две части и затонул.

Момент крушения попал на видео.

Украинская компания подтвердила. что судно принадлежало ей. Она базируется в Одессе.

Причиной крушения могли быть погодные условия.

376

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Царица пустыни: MARUV без штанов покрутила попой на мощном квадроцикле

Царица пустыни: MARUV без штанов покрутила попой на мощном квадроцикле

Борис Грачевский

Та же фраза, которой заканчивается "Ералаш": стали известны последние слова Грачевского перед комой

мурат

Не отпускай Каролину: поклонники требуют, чтобы Мурат помирился с Ани Лорак

максим грачевский

"На органы не пустят": стало известно, что будет с сыном Грачевского из-за миллиардного долга

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер