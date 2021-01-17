Крушение сухогруза в Черном море: названы имена спасенных украинцев

В Посольстве Украины в Турции назвали имена моряков-граждан Украины, спасенных с сухогруза Arvin, затонувшего у берегов турецкой провинции Бартын.

1. Геннадий Кравченко (HENNADİİ KRAVCHENKO), 24 года, гражданин Украины

2. Владслав Затерка (VLADYSLAV ZATERKA), 20 лет, гражданин Украины

3. Александр Перкатий (OLEKSADR PERKATY), 51 год, гражданин Украины

4. Виталий Мережко (VİTALİ MEREZHKO), 35 лет, гражданин Украины

5. Виталий Качур (VİTALİ KACHUR), 23 года, гражданин Украины

Также с борта тонущего судна сняли 44-летнего гражданина РФ Николая Кринова.

Все спасенные в настоящее время госпитализированы, личность же погибшего моряка устанавливается.

Посол Украины в Турции посетил соотечественников в клинике и показал видео с ними.

Турецькими органами надається морякам необхідна медична допомога — отримано відео з відвідин керівництвом регіону Бартин врятованих. Вдячні стороні за реакцію та допомогу pic.twitter.com/ndUA61Xyip — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) January 17, 2021

Телефон горячей линии для родственников пострадавших (+90) 539 550 98 98.

Тем временем украинские дипломаты в комментарии Укринформу уточнили, что судно шло из грузинского Поти в болгарский Бургас под флагом Палау и принадлежало украинской компании. На борту находились 12 человек, из которых спасти удалось шестерых, четверо остальные погибли. Двое же до сих пор числятся пропавшими без вести. Сухогруз раскололся на две части и затонул.

Момент крушения попал на видео.

Украинская компания подтвердила. что судно принадлежало ей. Она базируется в Одессе.

Причиной крушения могли быть погодные условия.

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