В Москве обнаружилась подработка для двойников Зеленского

В столице России ищут мужчин, которые похожи на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем Facebook сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий в РФ.

«Внимание, в Москве ищут массовку. Есть возможность подзаработать. Я лично по критериям не подхожу. Хочу быть похожим на президента!» — написал Цимбалюк.

В объявлении указанно, что занятость приглашенных мужчин составит около восьми часов в течение двух дней. Гонорар: 10 тысяч рублей. Утверждать кандидатуры будут по фото и видеовизитке.

Наиболее число лайков собрал комментарий к посту: «Зеленскому не показывайте! Сорвется, поедет на съемки».

Ранее сообщалось, что в штурме Капитолия в США участвовал двойник знаменитого киноактера Чака Норриса.

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