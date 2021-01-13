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Мир

«Это был двойник»: Чак Норрис опроверг свое участие в штурме Капитолия

17:06 13 января 2021
Чак Норрис

Популярному американскому актеру и мастеру боевых искусств Чаку Норрису пришлось публично объясниться после того, как появились сообщения о том, что он будто бы принимал участие в штурме Капитолия 6 января. В сети появились фотографии бывшего среди «мятежников» мужчины, очень похожего на кинозвезду.

80-летний Чак опубликовал пост в Twitter, в котором заявил, что это был его двойник. «Это был не я, и меня там не было. В нашем обществе нет места для насилия любого рода. Я выступаю и всегда буду выступать за Закон и Порядок», — написал актер, известный по сериалу «Уокер, техасский рейнджер».

Норрис, который на прошлых выборах поддерживал Дональда Трампа, в настоящее время остается на своем ранчо в Техасе. Менеджер актера Эрик Критцер отметил, что «Чак намного красивее» человека на фотографии. А многие пользователи соцсетей резонно заявили, что двойник выглядит значительно моложе актера.

Двойник Норриса


Чак Норрис

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