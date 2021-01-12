В США казнь первой за последние 67 лет женщины остановили за несколько часов до приведения в исполнение

В США суд отложил казнь Лизы Монтгомери за несколько часов до введения ей смертельной инъекции. Монтгомери должна была стать первой за последние 67 лет женщиной, казненной в США по решению федеральных властей.

Как сообщает CNN, судья Джеймс Патрик Хэнлон заявил, что сначала должна быть проведена проверка ее вменяемости. Адвокаты 52-летней осужденной утверждали, что их клиентка имела повреждения мозга, а также является душевнобольной вследствие пережитого в детстве сексуального насилия.

Это уже вторая отсрочка казни Монтгомери, которая изначально должна была умереть еще 8 декабря прошлого года. В первом случае причиной стала болезнь ее адвокатов, подхвативших коронавирусную инфекцию.

Теперь Монтгомери может вообще избежать казни, поскольку в отличие от Дональда Трампа избранный президент Джо Байден, который должен вступить в должность 20 января, выступает против федеральных казней.

В 2004 году Лиза Монтгомери задушила 23-летнюю беременную Бобби Джо Стиннет и вырезала из ее матки ребенка, которому удалось выжить. Смертный приговор ей был вынесен еще в 2008 году.



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