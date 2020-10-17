В США впервые за 70 лет казнят женщину: что совершила Лиза Монтгомери

Министерство юстиции США утвердило приговор о смертной казни, вынесенный 52-летней Лизе Монтгомери. Это будет первая в истории США за последние 70 лет федеральная казнь женщины.

Она состоится 8 декабря 2020 года в штате Индиана путем введения смертельной инъекции.

В 2004 году Монтгомери убила 23-летнюю беременную Бобби Джо Стиннет. Следствием было установлено, что перед убийством Монтгомери связалась со своей жертвой в сети и договорилась о встрече под предлогом покупки щенка.

На суде убийца призналась в содеянном, заявив, что сначала задушила беременную женщину, а затем вырезала из ее чрева ребенка. Дочь Бобби Джо Стиннет выжила.

Напомним, в августе Дональд Трамп раскритиковал решение Федерального апелляционного суда, отменившего смертный приговор совершившему теракт на бостонском марафоне в 2013 году Джохару Царнаеву.

Фото AP/

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