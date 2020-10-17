28.24 / 28.47 32.90 / 33.40
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В США впервые за 70 лет казнят женщину: что совершила Лиза Монтгомери

8:09 17 октября 2020
В США впервые за 70 лет казнят женщину: что совершила Лиза Монтгомери

Министерство юстиции США утвердило приговор о смертной казни, вынесенный 52-летней Лизе Монтгомери. Это будет первая в истории США за последние 70 лет федеральная казнь женщины.

Она состоится 8 декабря 2020 года в штате Индиана путем введения смертельной инъекции.

В 2004 году Монтгомери убила 23-летнюю беременную Бобби Джо Стиннет. Следствием было установлено, что перед убийством Монтгомери связалась со своей жертвой в сети и договорилась о встрече под предлогом покупки щенка.

На суде убийца призналась в содеянном, заявив, что сначала задушила беременную женщину, а затем вырезала из ее чрева ребенка. Дочь Бобби Джо Стиннет выжила.

Напомним, в августе Дональд Трамп раскритиковал решение Федерального апелляционного суда, отменившего смертный приговор совершившему теракт на бостонском марафоне в 2013 году Джохару Царнаеву.

Фото AP/

1335

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
В США впервые за 70 лет казнят женщину: что совершила Лиза Монтгомери

В США впервые за 70 лет казнят женщину: что совершила Лиза Монтгомери

Один из крупнейших городов Азербайджана обстреляли ракетами: десятки убитых и раненых

Один из крупнейших городов Азербайджана обстреляли ракетами: десятки убитых и раненых

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес

Ломаченко — Лопес: украинец на дуэли взглядов едва не снес ограждение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер