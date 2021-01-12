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Мир

Страшную трансляцию в Twitter устроила попавшая в огненную ловушку мать с ребенком

7:31 12 января 2021
Пожар

В российском Екатеринбурге в 02:50 мск произошел смертельный пожар в 9-этажном доме по улице Рассветной. Погибли 8 человек, включая одного ребенка.

Трагедия потрясла весь мир, ведь одна из погибших жительниц дома, Екатерина Белова, будучи заблокированной в собственной квартире, до последнего вела трансляцию происходяшего в Twitter и просила о помощи.

Стало известно, что она жила с 7-летней дочерью. Обе погибли.

Погибшая Екатерина Белова

Сосед женщины Игорь Глушков в комментарии РЕН ТВ рассказал, что услышал подозрительный шум около 4 часов утра.

«Я услышал сначала шум, потом запах почувствовал. Мы детей забрали и сюда пришли. Мы сами вышли из дома», — рассказал он, добавив, что до его квартиры огонь не дошел.

Спасатели смогли эвакуировать из подъезда 90 человек, одного из спасенных подростков пришлось госпитализировать. В настоящее время их разместили в здании соседней гимназии № 176.

Напомним, 3 декабря в Москве загорелся реконструируемый корпус онкобольницы в центре города, тогда жертвами огня стали 2 человека.

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