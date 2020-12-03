В Москве горела больница в центре города, в пожаре погибли два человека

В Москве в ночь на четверг, 3 декабря, загорелся реконструируемый корпус онкобольницы в центре города.

Площадь возгорания составила 100 кв. м., передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России.

«Принятыми мерами пожар был ликвидирован на площади 100 кв. м. Горели строительные конструкции и бытовки», — цитирует агентство слова собеседника.

В главке уточнили, что в ходе тушения были спасены 27 рабочих, занятых в реконструкции здания.

В то же время Telegram-канал Life Shot сообщил, что при пожаре в больнице погибло два человека.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что накануне в России неосторожный автомобилист едва не сжег АЗС.

Фото: МК

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