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Мир

Под Москвой самосвал таранил колонну с военными: много жертв

15:25 11 января 2021
ДТП

В России грузовик врезался в колонну автомобилей с военными — есть погибшие и много пострадавших.

Как сообщает «Мэш», масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло под Москвой на Новорижском шоссе. Сообщается о четверых погибших и около 50 пострадавших, половина из которых госпитализированы.

Отмечается, что водитель грузовика не сумел затормозить перед остановившейся колонной - в автомобилях ехали военнослужащие, возвращавшиеся с учебы по вождению.

 

Российские паблики выкладывают видео с искореженными автобусами, в которых ехали военные.

Напомним, что недавно в российском Норильске на горнолыжную базу сошла лавина — погибли три человека.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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