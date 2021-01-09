Сход лавины в Норильске: количество жертв увеличилось до трех, найдено тело маленького ребенка

Число погибших в результате схода лавины на горнолыжной базе в районе Талнах города Норильска выросло до трех. Об этом передает ТАСС со ссылкой на главное следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

Сообщается, что спасатели обнаружили под завалами тело мужчины.

Ранее на месте схода лавины было найдено тело женщины и, предположительно, ее ребенка, сообщает ресурс «Лайф».

«В ходе продолжающихся поисковых мероприятий обнаружено тело младенца, предположительно, это сын погибшей женщины. В настоящее время ведутся поиски 45-летнего мужчины», — сказала официальный представитель ведомства Ольга Шаманская.

По словам председателя правления компании, управляющей частной турбазой комплекса «Гора Отдельная», Игоря Шаталова, под сошедшей лавиной может находиться ещё до шести человек.

Сейчас продолжаются поиски главы семейства. Старший сын был найден живым, его доставили в больницу с серьезными травмами.

Сход лавины на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в Норильске произошел в ночь на 9 января. Под снегом оказалось до шести домиков. Поисково-спасательную операцию осложняют непростые метеоусловия — метель и сильный ветер.

Напомним, что Новый 2021 год в России сразу же начался с трагедии — в Новосибирске девятилетняя девочка прокатилась с горки и разбилась насмерть. Школьница ехала на «плюшке» по склону и врезалась в металлические ограждения на скорости около 50 километров.

Фото ТАСС

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