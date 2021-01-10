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«Не делает то, что нужно»: сын Лукашенко Коля назвал отца «очень плохим пациентом»

15:52 10 января 2021
Отец и сын Лукашенко

Николай Лукашенко критически относится к отказу своего отца Александра вакцинироваться от коронавируса. Об этом в Telegram-канале сообщил портал Tut.by.

«Он не делает то, что необходимо делать. Когда говоришь, что необходимо это делать, приводишь факты, конкретные примеры (…) — что будет, если не делать. От этого только усиливается его отторжение от методов лечения просто в геометрической прогрессии», — заявил Николай Лукашенко.

По его словам, инфицирование COVID-19 «сильно ударило» по здоровью главы Беларуси, и это было заметно во время послания к народу, сделанного 4 августа. Причем его отец был «очень плохим пациентом» и отказывался от тех методов лечения, которые ему предлагали врачи.

Лукашенко утверждает, что перенес коронавирус «на ногах». В декабре он отказался от прививки от COVID-19, продолжая скептически воспринимать пандемию.

Напоминаем, Путин пообещал предоставить Беларуси российскую вакцину от коронавируса.

Фото: twitter.com/tasyahg

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