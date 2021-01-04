80-летняя королева Дании стала первым монархом, сделавшим прививку от коронавируса

Королева Дании Маргрете II стала первым в Европе монархом, официально сообщившим о своей вакцинации от коронавируса. Как объявил королевский дворец, 80-летней Маргрете первую прививку сделали 1 января. Вторую дозу вакцины ей введут спустя приблизительно три недели. Самочувствие королевы нормальное.

Между тем Букингемский дворец отказался официально подтвердить или опровергнуть информацию о вакцинации 94-летней королевы Британии Елизаветы II и ее 99-летнего мужа принца Филиппа, сославшись на то, что это частное дело. Британская пресса писала, что Ее Величеству придется постоять в очереди на прививку.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в прямом эфире вакцинировался также избранный президент США Джо Байден.



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