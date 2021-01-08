На раздаче — сотрудники НКВД: в Москве теперь можно купить шаурму "от Сталина" и "от Берии"

В Москве начали готовить шаурму «от имени» диктатора Иосифа Сталина. Новая точка общепита появилась в районе «Войковская».

Интерьер заведения стилизован под 30-е, и даже на раздаче стоят сотрудники в форме, напоминающей униформу НКВД. Посетителей приветствуют надписью «Иосиф Виссарионович приглашает отведать!», а в меню присутствуют шаурма «Сталинская» и «Хрущевская», а также особая — «От Берии с соусом ткемали», сообщается в Facebook-группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская».

Примечательно, что отнюдь не все пользователи сети восприняли открытие подобного общепита отрицательно, были и те, кто не усмотрел в «маркетинговом» ходе ничего необычного.

Тем не менее один из блогеров напомнил, по чьей инициативе в России началась героизация Сталина.

«Вместо обсуждения названия шаурмы, лучше вспомнить, кто у нас прямо сейчас в Кремле сидит», — написал Михаил Файто.

«Полностью согласен… именно с приходом к власти экс-кгбшника Путина началась ползучая реабилитации Сталина», — согласился Павел Зубкин.

Другие также указали, что по соседству с новым заведением стоило бы открыть «Гитлер донат».

Напомним, у Сталина в современной России достаточно продолжателей. Так, недавно глава комитета Госдумы по образованию и член фракции «Единая Россия» Вячеслав Никонов, внук соратника Сталина Вячеслава Молотова прямо выдвинул территориальные претензии к Казахстану, а одиозный Владимир Жириновский и вовсе назвал соседнее государство «созданным искусственно» советской властью.

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